Das Team aus der Heidi-Klum- und Mats-Hummels-Stadt Bergisch Gladbach ist gerade erst als "Bergische Löwen" in die 1. Liga aufgestiegen. Die Partie gegen Halle findet in Düsseldorf, in der "wekita Sportarena", statt. Tip-Off ist am 26. September um 16:00 Uhr. Zuvor, am 18. September, trifft das Team von Katerina Hatzidaki im Pokal auf die Veilchen Ladies. Die Frauen aus Göttingen sind auch der Gegner am 2. Spieltag in der Liga.