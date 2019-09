Auf den sportlich verpassten Wiederaufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga folgte die Überraschung. Weil die ChemCats wegen finanzieller Engpässe nicht in der Lage waren, ihr Spielrecht in der 1. Bundesliga wahrzunehmen, folgte kurzerhand die Übernahme des Teilnahmerechts durch die Gisa Lions aus Halle. Eine zukünftige Kooperation der beiden Vereine soll vorrangig der Stärkung des Nachwuchses dienen. Am Samstag steht im Rahmen des Season Opening in Hannover der Saisonauftakt für die Mannschaft von Trainer José Araujo gegen Freiburg an.

Das ist alles vollkommen normal. Ich denke, die Mannschaft ist auf einem guten Weg. José Araujo

Durchwachsene Vorbereitungsphase

Will gegen Freiburg was mitnehmen - Trainer Araujo Bildrechte: imago images / VIADATA Die Vorbereitungsphase lief eher durchwachsen, war geprägt von einigen auch deutlichen Niederlagen. Verbessert zeigte sich der Bundesliga-Rückkehrer dann aber zur offiziellen Saisoneröffnung des Vereins gegen Erstligist TK Hannover, das Spiel wurde 74:65 gewonnen. Trainer José Araujo will die Ergebnisse ohnehin nicht überbewerten. "Vorbereitung ist immer hart. Das ist alles vollkommen normal. Ich denke, die Mannschaft ist auf einem guten Weg."

Drei Neuzugänge und eine Rückkehrerin

Cori Coleman ist neu bei den Löwinnen. Bildrechte: imago images / VIADATA Mit Blick auf den Kader begrüßten die Gisa Lions neben drei Neuzugängen auch die Rückkehrerin Inke Henningsen. Die 26-Jährige Flügelspielerin verließ die Hallenser nach dem letztjährigen Abstieg in die zweite Bundesliga. Nun ist sie zurück bei ihrer alten Liebe. zwischen 2011 und 2018 war sie bereits für die erste Mannschaft der Lions aktiv und reifte dort zur Nationalspielerin. Neu im Team sind neben Combo Guard Cori Coleman auch Jordan Korinek und die talentierte Alexandra Berlusova. Weitere Neuzugänge seien vorerst nicht geplant. "Das Ziel war es die Mannschaft im Groben und Ganzen zusammenzuhalten und mit dem, was bereits da ist, weiterzuarbeiten", so Araujo.

Saisonstart gegen Freiburg