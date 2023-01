Der Gisa Lions MBC kommt in der DBBL nicht in die Spur und hat am Samstag die elfte Niederlage im 14. Liga-Spiel kassiert. Und die 79:59-Pleite war besonders bitter, ging es auswärts doch gegen den bis dahin abgeschlagenen Tabellenletzten BC Marburg. Schon im ersten Viertel offenbarte die Mannschaft von Katerina Hatzidaki eklatante Schwächen und lag mit 11:24 zurück. Im weiteren Verlauf stabilisierten sich die Lions, aber der Rückstand war zu groß. Topscorerin der Partie war Lions-Center-Süielerin Uju Ugoka mit 24 Punkten. Für Marburg traf India Pagan am besten (21).