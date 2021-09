Geschäftsführer Martin Geissler vom Syntainics MBC ist neuer Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Basketball-Bundesliga. Der 37-Jährige wurde auf der Jahreshauptversammlung in Crailsheim für die kommenden drei Jahre in das Amt gewählt. Das teilte das Team aus Weißenfels am Mittwoch mit.

Geissler, der seit 2016 auch geschäftsführender Gesellschafter der Wölfe ist, sagte erfreut: "Das Vertrauen der 17 anderen Klubs ist eine große Ehre. Ich möchte diesem Vertrauen in den kommenden drei Jahren bestmöglich gerecht werden und gehe das Amt voller Tatendrang an."

Geissler, der in seine 20. Saison beim MBC geht, er fing mit 17 (!) als Pressesprecher in Weißenfels an, sieht bei seiner Arbeit ein "Steckenpferd": "Wir sollten bei aller Modernität und bei aller Markenbildung nicht unser Brot- und Buttergeschäft vergessen, das ist der sportliche Wettbewerb. Da darf man beim Finden von neuen Zielgruppen nicht die alten verlieren, da werde ich auch weiterhin den Finger in die Wunde legen."