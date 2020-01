Viele Punkte im ersten Viertel

Nach einem offensiven Schlagabtausch in der Silvesterpartie in Berlin sahen die Zuschauer auch in der Stadthalle Weißenfels ein punktreiches erstes Viertel (29:27). Beim MBC fehlten zwar weiterhin die drei wichtigen Spieler Joey Dorsey, Benedikt Turudic und Strahinja Micovic. Doch Jovan Novak glänzte mit vielen Assists, und Andrew Warren präsentierte sich treffsicher. Ein Schlüssel zum Erfolg: Die "Wölfe" gewannen viele Offensivrebounds. Jovan Novak (MBC, li.) und James Woodard Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

MBC baut Vorsprung auf acht Punkte aus

In den zweiten zehn Minuten schmolz beim 44:42 der Vorsprung der Hausherren. Nach einer Auszeit durch MBC-Cheftrainer Björn Harmsen lief es aber wieder. Selbstvertrauen, Kampf und Einsatz hatte er vor der Partie gefordert. Das sah er auch. David Brembly ließ sich nicht abwimmeln und der 21-jährige Anthony Okao, der sich einen Cut an der Nase zuzog, sprang in die Bresche. Somit ging es gegen die Oberfranken mit 57:49 in die Pause.

"Wölfe"-Offensive trifft nicht

Im dritten Viertel kämpften sich aggressive Bayreuther mit einem 8:0-Lauf durch James Woodard, Bastian Doreth und Nate Linhart wieder heran (59:57). Nach einer Auszeit kassierte der MBC durch einen Korbleger Andreas Seiferths den Ausgleich. Wenig Später gerieten die Sachsen-Anhalter, die fast fünf Minuten lang nicht trafen, auch noch in Rückstand (59:63). Nur ein Drei-Punkt-Wurf der "Wölfe" landete im dritten Spielabschnitt, in dem sie nur 15 Punkte sammelten, im Korb. Mit 72:74 auf der Anzeigetafel ging es in das letzte Viertel.

Meisner mit der Bestleistung seiner Karriere