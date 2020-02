"Ihr könnt ja mal ins Training kommen und euch das angucken"

Im Gespräch mit dem MDR zürnte er: "Wir haben die beste Offensive der Liga und die schlechteste Defensive! Und der Grund dafür ist, dass manche Spieler sich nur dafür schonen, in der Offensive ihre Statistiken zu haben. Sie spielen nicht physisch – ihr könnt ja mal ins Training kommen und euch das angucken, das ist lächerlich. Da trainiere ich besser und da trainiert ihr besser! Das ist manchen Spielern egal, das ist manchen Spielern einfach total egal."

Einige seien im Training mit so wenig Elan bei der Sache, dass sie für den MBC eigentlich gar nicht aufzulaufen bräuchten: "Die, die sich tagtäglich im Training nicht reinhängen und es aus meiner Sicht auch nicht verdienen, das Trikot für diesen Klub zu tragen. Hier kommen Zuschauer, die ihr letztes Geld geben, um uns anzufeuern. Und dann hast du ein paar Jungs dabei, denen es scheißegal ist", echauffierte sich Harmsen.

Björn Harmsen (re.) ist mit Jovan Novak derzeit alles andere als zufrieden. Bildrechte: imago images/Eibner

Harmsen: Novak will nur in der Offensive glänzen

Besonders schlecht weg kam Guard Jovan Novak, der eigentlich als Leistungsträger vorgesehen war und vor der Saison davon sprach, dass "nur das Team zähle". Harmsen sieht das allerdings gerade anders: "Die Leistung, die Jovan Novak abliefert, ist eine Katastrophe, weil sie nur offensiv ist. Es ist eine Frechheit, was er sonst in der Verteidigung zeigt und wie seine Trainingseinstellung ist. Auch wenn er die meisten Assists in der Liga macht, aber das ist einfach nur für die offensive Statistik. Wir brauchen Leute, die kämpfen und die sich auf dem Feld den Hintern zerreißen."



Und auf diese Akteure baute Harmsen beim ersten Saisonheimsieg im zehnten Anlauf. Zwar sind die Weißenfelser immer noch das BBL-Schlusslicht, zogen nun aber zumindest nach Pluspunkten mit den direkten Konkurrenten Bonn und Aufsteiger Hamburg gleich: "Es haben heute die Spieler gespielt, die sich im Training einigermaßen anstrengen, die verteidigen wollen, die für den Klub alles geben, die sich den Arsch aufgerissen und verteidigt haben. Und deswegen haben wir das Spiel gewonnen", betonte der gebürtige Göttinger.

Harmsen (re.) und MBC-Geschäftsführer Martin Geissler Bildrechte: imago images/Köhn

Harmsen fordert Konsequenzen vom Klub

Dennoch könne es so nicht weitergehen, unterstrich Harmsen, der schon von 2008 bis 2011 beim MBC arbeitete: "In meiner Herangehensweise ist es so, dass man ins Training kommt und sich einfach anstrengt. Also ohne, dass ich jemanden darum bitte und ohne dass ich einem mit der Peitsche auf den Rücken haue, dass er ordentlich trainiert. Das ist selbstverständlich."



Die Spieler werden dafür bezahlt, einige werden sehr gut bezahlt, erinnerte Harmsen und "das, was sie im Training abliefern, ist teilweise eine absolute Frechheit. Da müssen, ganz klar, von der Geschäftsführung Konsequenzen kommen. Ich kann als Trainer entscheiden, wer heute nicht spielt und wer spielt. Aber von der Führung im Klub muss ganz klar auch Druck aufgebaut werden auf die Spieler, die sich so verhalten. Das geht nicht!" Bis Donnerstagmittag hatte sich die Vereinsspitze nicht zum Wutausbruch ihres Trainers geäußert. Eine MDR-Anfrage läuft.

Gegen Vechta brach der MBC im dritten Viertel nicht ein, sondern hielt dagegen. Kaza Kajami-Keane sorgte für zehn Punkte und 14 Assists. Er gehört zu denen, an deren Einstellung es nichts auszusetzen gibt. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Dreieinhalb Wochen Pause - Trainingslager in Slowenien