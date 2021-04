Die MBC-Spieler verließen zum siebenten Mal in Folge als Verlierer das Parkett. Trotz der Negativserie haben die Weißenfelser ihr Schicksal noch in der eigenen Hand, treffen im Saison-Endspurt auch nicht mehr auf die derzeitigen drei Topteams Ludwigsburg, Alba Berlin und Bayern München.

Dem MBC stehen nun sechs Endspiele um den Verbleib in der deutschen Eliteklasse bevor. Der schärfste Rivale Gießen hat zwar vier Pluspunkte Rückstand, aber auch zwei Partien weniger ausgetragen und am Karsamstag sensationell Bayern München geschlagen. Um das Saisonziel zu erreichen, müssen die MBC-Wölfe in erster Linie in der Verteidigung einen Zahn zulegen.