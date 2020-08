Wegen der Coronakrise hatte die BBL den Modus für den kommenden Pokalwettbewerb verändert. 16 Mannschaften nehmen im Oktober an vier Regionalturnieren teil, die Sieger stehen sich anschließend in einem Top Four (1./2. November) gegenüber. Von den 18 Bundesligisten dürfen Aufsteiger Niners Chemnitz und die Hamburg Towers, Schlusslicht der abgebrochenen abgelaufenen Hauptrunde, nicht teilnehmen. Die Auslosung zu den einzelnen Qualifikationsturnieren soll in den kommenden Wochen stattfinden.