Nach der Partie sagte Benedikt Turudic "Magenta Sport": "Wir haben in den entscheidenden Moment das zugelassen, was wir sonst die ganze Zeit verhindert hatten." Mit Blick auf das Pokalspiel am Sonnabend gegen Bayreuth ergänzte der 22-Jährige: "Wir lernen daraus und leben damit." MBC-Coach Kaminski konstatierte: "Am Ende hat der Gegner alle wichtigen Punkte gemacht." In der Weißenfelser Pressemitteilung sagte er: "Ich denke, dass beide Teams gut gekämpft haben und es eine tolle Partie für die Zuschauer war. In drei Vierteln haben wir besser gespielt, aber in den entscheidenden Momenten hat es Ludwigsburg geschafft, wirklich sehr wichtige Schüsse zu verwandeln. So waren sie zurück im Spiel und haben gewonnen. Der Schlüssel waren heute unsere vielen Turnover und die daraus resultieren einfachen Punkte."

Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener