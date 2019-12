Basketball-Bundesliga-Schlusslicht Syntainics MBC hat eine Überraschung beim Tabellen-Neunten ratiopharm Ulm verpasst. Am frühen Samstagabend konnte das Team von Björn Harmsen nur phasenweise mithalten und verlor mit 80:96.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die zuletzt im Pokal Spitzenklub Alba Berlin zumindest ärgern konnten. Das 9:5 blieb aber nur eine Momentaufnahme. Am Ende des ersten Viertels hieß es 17:22. Bis zur Pause musste Weißenfels dann aber ein Stück weit abreißen lassen. Beim 33:51 schien die Partie schon entschieden zu sein.

Die Sachsen-Anhalter zeigten Moral und arbeiteten sich bis auf 57:65 heran. Ulm ließ sich vor 5.889 Zuschauern aber nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. In Gefahr geriet der Sieg nicht mehr. Entscheidend war vor allem die Bilanz der Zwei-Punkte-Würfe: Da landete bei Ulm 60 Prozent im Korb, bei den Gästen waren es nur 46 Prozent.

Der MBC bleibt Tabellenletzter. Allerdings liegen mit Hamburg, Göttingen und Bonn noch vier Teams in Reichweite. Durch die 17-er-Liga in dieser Saison steigt nur ein Klub ab. Im nächsten Spiel erwartet der MBC am zweiten Weihnachtsfeiertag die Baskets aus Oldenburg.