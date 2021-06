Die Basketballer des Syntainics MBC haben sich zwei talentierte U20-Nationalspieler gesichert. Wie der BBL-Verein am Donnerstag erklärte, wechseln der 19 Jahre alte Aufbauspieler Evans Rapieque und der gleichaltrige Center Hendrik Warner wechseln aus dem Nachwuchsprogramm des Deutschen Meisters Alba Berlin. Beide sollen zunächst in der Pro B in Sandersdorf Spielpraxis erhalten.