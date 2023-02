Basketball | BBL Mitteldeutscher BC - Sergio Kerusch wechselt nach Jena

Hauptinhalt

Mit mehr als 1.000 Punkten ist Sergio Kerusch der Spieler, der die meisten Punkte in der Weißenfelser Bundesliga-Geschichte erzielt hat. Am Ende der Saison sollte Schluss sein, doch nun wechselt Kerusch überraschend in die ProA.