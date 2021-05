In den ersten beiden Vierteln war es eine ausgeglichene Begegnung mit Führungen auch für den Außenseiter MBC. Erst gegen Ende des dritten Viertels schoss sich Oldenburg einen größeren Vorsprung heraus. Dieses Viertel ging mit 31:17 klar an die Gäste. Bei den Zwei-Punkt-Würfen und den defensiven Rebounds waren beide Teams auf Augenhöhe. Bei den offensiven Rebounds und den Freiwürfen hatten die Weißenfelser aber das Nachsehen. In Würdigung der Verdienste des reaktivierten Routiniers Djordje Pantelic, der in der Schlussphase der Saison wesentlich am Klassenerhalt beteiligt war, trugen alle Akteure den Namen des serbischen Centers anstatt ihres eigenen auf dem Trikot.

MBC-Point-Guard Quinton Hooker (Mi.) versucht sich durchzutanken. Bildrechte: IMAGO / Eibner