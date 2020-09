Gespielt wird in dem durch die Corona-Krise notwendigen neuen Modus am 17./18. sowie 24./25. Oktober noch vor dem Start in die Bundesliga-Saison. Insgesamt werden vier Qualifikationsturniere an vier verschiedenen Orten ausgetragen, nur die Sieger kämpfen am 1. und 2. November in einem weiteren Turnier um den Pokalsieg. Wo die Final-Veranstaltung "Top Four" stattfindet, ist noch nicht klar.