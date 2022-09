Stühlerücken in Weißenfels: Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat seine Führungsetage neu strukturiert. Geschäftsführerin Elke Simon-Kuch, die gleichzeitig noch Geschäftsführerin einer Werbeagentur und Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt ist, wechselt nach sieben Jahren an die Spitze des aus zehn Personen bestehenden Beirats.