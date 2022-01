Basketball-Bundesligist Syntainics MBS hat seine Mannschaft mit einem weiteren Neuzugang verstärkt. Der amerikanische Flügelspieler Reggie Upshaw erhielt einen Vertrag bis Saisonende, wie die Weißenfelser am Dienstag mitteilten. Der 26-Jährige kommt vom ukrainischen Pokalsieger Budivelnyk Kiew. Der MBC ist seine zweite Station in Deutschland. In der Saison 2017/2018 hatte der 2,03 Meter lange Rebound-Spezialist seine Profilaufbahn in Tübingen begonnen.