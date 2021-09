Der Syntainics MBC aus Weißenfels wird ohne Neuzugang Reginald Johnson Junior in die neue Saison der Basketball-Bundesliga starten. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 27 Jahre alten US-Amerikaner "wegen persönlichen Gründen des Spielers im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst". Die durch den Abgang des Guards, der aus Kiew gekommen war , frei gewordenen Position solle schnellstmöglich nachbesetzt werden.

Dagegen kann Trainer Igor Jovovic bald wieder den Center Goran Huskic begrüßen. Der Serbe hat alle nötigen Behördengänge in seiner Heimat Belgrad erledigt und wird in das Aufgebot des Teams aus Sachsen-Anhalt zurückkehren. Am Wochenende bestreitet der MBC Testspiele bei den EWE Baskets Oldenburg (Samstag, 19:00 Uhr) und bei RASTA Vechta (Sonntag, 17:00 Uhr).