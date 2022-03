Nach einem ausgeglichenen Beginn (6:6/3.) zeigte sich zunächst ein Klassenunterschied. Bonn wirbelte, der MBC verlor dagegen phasenweise komplett die Ordnung in der Verteidigung. So schraubten die Gäste das Ergebnis schnell auf 28:19 in die Höhe. Beim Stand von 71:41 nach 21 Minuten drohte den Weißenfelser sogar ein Debakel. Doch der MBC kämpfte weiter und nach einem 16:0-Lauf im letzten Viertel stand es plötzlich nur noch 78:85 für den großen Favoriten. Doch in den letzten Minuten vergaben Morris und Huskic beim Stand von 80:87 Würfe, Bonn konnte kontern und den am Ende schmeichelhaften Sieg nach Hause bringen.

"Das war ein Spiel mit zwei ganz verschiedenen Halbzeiten. In der ersten Hälfte konnten wir gegen so ein intensives und starkes Team nicht bestehen. Wir haben in jeder Situation die falsche Entscheidung getroffen. In der zweiten Hälfte haben wir die Mannschaft durchgemischt und versucht, ein Team zu finden, das Bonn auf Augenhöhe begegnen kann. In den letzten zwei Minuten waren wir sehr dicht an einer der größten Überraschungen der Klub-Geschichte. Wir müssen aus aus diesem Spiel lernen. Wir haben noch viele Spiele vor uns, in denen wir aus diesem Spiel Profit ziehen können."