Sein Profidebüt feierte Rebic bereits mit 17 Jahren beim Erstligisten Radnicki Belgrad. Danach spielte er dreieinhalb Jahre beim Spitzenclub Roter Stern Belgrad. Im Laufe der Saison 2016/17 schloss er sich der bekannten serbischen Talentschmiede KK Mega Leks an.

Im Februar 2018 wechselte Rebic erstmals ins Ausland zum spanischen Erstligisten Bilbao Basket. Es folgten Engagements bei KK Mornar Bar in Montenegro und bei BC Enisey Krasnoyarsk in Russland. Die vergangene Saison 2020/21 begann der 1,87 Meter große Spielmacher beim späteren Eurocup-Gewinner AS Monaco, ehe er im Dezember zum französischen Ligarivalen Nanterre 92 wechselte.