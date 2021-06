Der gebürtige Berliner gehörte in der Saison 2013/14 schon einmal dem Bundesliga-Kader der Wölfe an. Der damals erst 18-Jährige kam jedoch ausschließlich in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL) zum Einsatz. Bei seinen folgenden Stationen Braunschweig (Pro B), Crailsheim (Bundesliga, Pro A, Regionalliga), Nördlingen, Schalke (beide Pro B), Schwenningen und Bremerhaven (beide Pro A) reifte Leon Friederici zu einem gestandenen Profi.

"Ich möchte ich weiterentwickeln, mein Spiel auf das nächste Level bringen und in der Bundesliga Fuß fassen. Ich war auf der Suche nach einem Team, bei dem ich auch Verantwortung trage und Spielzeit erhalte. Nach Gesprächen mit Igor Jovovic habe ich das Gefühl bekommen, dass ich genau diese Situation beim SYNTAINICS MBC vorfinden werde", sagte der Neuzugang und ergänzt: "Mein Bruder hat nur Gutes vom MBC berichtet. Ich freue mich, dass wir erstmals gemeinsam in einer Mannschaft spielen werden".

Im Dress der Eisbären war er in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 12,2 Punkten zweitbester deutscher Guard der gesamten ProA. In fünf Partien übertraf er die 20-Punkte-Marke. In der Saison zuvor kam er für Schwenningen auf 9,9 Zähler. In beiden Jahren glänzte er als sicherer Dreierschütze mit einer Trefferquote von jeweils über 40 Prozent. Bislang steht für Leon Friederici ein Bundesliga-Einsatz im Oktober 2015 für Crailsheim zu Buche.