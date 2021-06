Caisin kommt von Playoff-Viertelfinalist Hakro Merlins Crailsheim, wo er in der vergangenen Saison in 23 Spielen zum Einsatz kam, durchschnittlich aber nur 6:28 Minuten pro Partie auf dem Parkett stand. Zuvor stand er in Ludwigsburg unter Vertrag.



Der 20 Jahre alte und 1,98 Meter große gebürtige Hannoveraner erhofft sich in Weißenfels "mehr Einsatzzeit als in den vergangenen zwei Jahren in Ludwigsburg und Crailsheim", wie er in der Pressemitteilung zitiert wird. "Ich möchte meinem Spiel hier weitere Elemente hinzufügen, im Ballhandling und im Passspiel habe ich noch Luft nach oben."