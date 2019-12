Da der MBC mit Joey Dorsey, Strahinja Micovic und Benedikt Turudic gleich auf drei große Spieler verzichten musste, setzte man vor allem auf Drei-Punkte-Würfe. Und das mit Erfolg. Die ersten Versuche saßen. Da aber auch Alba von Außen gut traf, wurde die Partie ein Offensivfeuerwerk. Vor allem Warren war von den Gastgebern nicht zu stoppen. Die Gastgeber hatten große Probleme in der Verteidigung.



Zu Beginn des zweiten Viertels erhöhten sie dann aber die Intensität und zogen auf 39:32 davon. Doch nach einer Auszeit antwortete der MBC mit einem 10:0-Lauf. Alba machte nun wieder mehr Fehler, während die Gäste konstant weiter trafen. Und so lief Berlin wieder einem Rückstand hinterher. Alba ließ gegen den Letzten 59 Punkte in einer Halbzeit zu.



Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste aus Weißenfels wieder auf 70:61 davon. Doch danach wachte Alba auf. Nach knapp 27 Minuten brachte Giffey sein Team nach langer Zeit wieder in Führung (76:74). Alba machte 36 Punkte im dritten Viertel und baute die Führung auf 94:84 aus. Das war die Vorentscheidung. In der Schlussphase kam der MBC zwar noch einmal auf drei Zähler heran, aber Alba brachte den Sieg mit Mühe ins Ziel.