Wie der Verein am Mittwoch (17.07.2019) bekannt gab, unterschrieb der 27-Jährige einen Einjahresvertrag. Gbinije, der laut MBC-Pressemitteilung "ein besonderes Puzzlestück zum aktuellen Kader" ist, kommt von den Santa Cruz Warriors aus der NBA G-League, der Spielklasse für Nachwuchs- und Ersatzspieler von NBA-Klubs. In der NBA wurde er 2016 von den Detroit Pistons gedraftet, wo er 2016/17 zu insgesamt neun Einsätzen kam. Seit 2017 hatte er einen Vertrag in Santa Cruz, dem Farmteam der Golden State Warriors.

Michael Gbinije in Aktion. Bildrechte: imago/ZUMA Press