Spielmacher mit internationaler Erfahrung – MBC verpflichtet nächsten Amerikaner

Der Kader des Syntainics MBC nimmt weiter Formen an. Mit dem US-Amerikaner Quinton Hooker verpflichtete der Basketball-Bundesligist am Freitag einen weiteren Spielmacher. Hooker spielte zuletzt in Ungarn und unterschrieb in Weißenfels einen Einjahresvertrag.