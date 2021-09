Der Syntainics MBC ist mit einer überraschenden Niederlage in die BBL-Saison 2021/22 gestartet. Gegen Aufsteiger Academics Heidelberg setzte es am Samstag (25.09.) vor mehr als 2.000 Zuschauern in heimischer Halle eine 74:85-(39:46)-Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Igor Jovovic fand dabei offensiv nie in den nötigen Rhythmus und zeigte vor allem defensiv immer wieder ungewohnte Schwächen. "Wir waren zu harmlos", quittierte der MBC-Coach das enttäuschende Ergebnis. Topscorer des Spiels war Academics-Forward Berkkott Chapman, der 17 Punkte zum Sieg beisteuerte. Für den MBC traf Jakub Garbacz am besten (14 Punkte).

Für MBC-Coach Igor Jovovic war das kein Auftakt nach Maß gegen Heidelberg. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk