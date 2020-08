MBC-Kader komplett - Hüne kommt für "Drecksarbeit"

Die Bundesliga-Basketballer aus Weißenfels sind vollständig. Als letzter Neuzugang wurde am Freitag (21.08.2020) Centerspieler Philipp Hartwich verpflichtet. Der Syntainics MBC geht damit mit 13 Spielern in die Saison.

Mit Hartwich wurde ein echter Hüne verpflichtet. Der 24-Jährige ist 2,18 Meter lang. Zuletzt spielte der gebürtige Kölner beim spanischen Zweitligisten Melilla Baloncesto. MBC-Headcoach Silvano Poropat vergleicht seinen jüngsten Neuzugang "mit einem Torhüter im Fußball. Ein Torhüter soll sein Tor sauber halten, Philipp soll dies mit unserem Korb tun. Er ist sehr gut beim Wurfblocken und beim Rebounden. Für seine Größe ist er auch sehr schnell auf den Beinen", wird Poropat in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Hartwich kann mit dem Torhüter-Vergleich gut mitgehen. "Auch ich sehe meine Stärken in der Verteidigung", so der ehemalige A2-Nationalspieler. "Ich möchte der Mannschaft helfen und Energie geben, indem ich die Drecksarbeit unter den Körben mache. Dafür bin ich mir nicht zu schade, im Gegenteil."

Zuletzt kam Hartwich bei den spanischen Zweitligisten Levitec Huesca und Melilla Baloncesto in 58 Spielen auf 5,7 Punkte, 5,8 Rebounds und 1,5 Blocks im Schnitt. Zudem spielte er in der US-Collegeliga NCAA, wo er von 2014 bis 2018 für die University of Portland spielte.