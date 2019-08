Zudem leistet sich der MBC erstmals einen festangestellten Fitness-Coach. Und der ist fast schon der bekannteste Neuzugang. Denn Joshua Wright arbeitete zuletzt beim NBA-Club LA Lakers mit Superstar LeBron James sowie dem deutschen Nationalspieler Moritz Wagner. Über den Sommer arbeitete er auf persönlichen Wunsch von Top-Talent Lonzo Ball von den New Orleans Pelicans an dessen Fitness.



Ebenfalls neu ist der Mann an der Linie. Wojciech Kaminski hat beim MBC im Sommer das schwere Erbe von Silvano Poropat als Headcoach angetreten. "Ich will den Verein, die Fans und die Spieler glücklich machen", sagte Kaminski zu seinem Amtsantritt. Das würde dem 45-Jährige über Erfolge ganz sicher gelingen. Und davon will der neue Coach einige feiern. Sein Anspruch lautet, jedes Spiel zu gewinnen. Dass das mit einem Team wie dem MBC absolut illusorisch ist, weiß er selbst. Zufrieden ist er dennoch nur, wenn jeder Spieler in jedem Spiel alles gibt. Damit das klappt, liegt der Fokus in den ersten Tage der Vorbereitung auf der Defensive und der Athletik.