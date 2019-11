Nach 14 Jahren als Trainer im Profi-Basketball hatte sich Harmsen eine Pause gegönnt. Nun erklärte er: "Nachdem ich in den letzten Monaten einfach mal den Kopf freibekommen musste, gehe ich jetzt mit voller Energie und Kraft in meine Tätigkeit in Weißenfels. Bisher habe ich alle Spiele verfolgt und sehe äußerst großes Talent, vor allem in der Offensive." Die Schwächen seines neuen Teams hat er offenbar schon ausgemacht. So sagte Harmsen: "Vor allem defensiv muss die Mannschaft konstanter und strukturierter werden, sie braucht mehr defensive Stopps. Drei Tage sind zwar wenig Zeit, um große Veränderungen herbeizuführen, aber wir wollen die Zeit optimal nutzen."