Der erste Schritt Richtung Aufstieg in die Basketball-Bundesliga ist für Jena geschafft. Am Sonntag (01.05.2022) triumphierte der Medipolis SC mit 73:59 (33:28) gegen die Uni Baskets Paderborn. In der Best-Of-Five-Serie holte das Team von Domenik Reinboth damit den entscheidenden dritten Punkt. Noch am Freitagabend hatten die Thüringer die Vorentscheidung verpasst und mit 86:91 den Kürzeren gezogen.