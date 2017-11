Die Oettinger Rockets Gotha haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Im Kellerduell bei Tabellenschlusslicht Tigers Tübingen setzten sich die Thüringer mit 90:83 durch.



Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der die Gäste knapp zurücklagen. (42:45). Nach der Pause drehten die Rockets auf. Es war ihre stärkste Phase im Spiel. So ging das dritte Viertel mit 26:16 an die Thüringer. Diesen Vorsprung gab Gotha bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Für den Aufsteiger war es der erste Sieg seit dem 96:71 am 8. Oktober bei den Gießen 46ers. Mit 4:16 Punkten schoben sich die Rockets an den Eisbären Bremerhaven vorbei, die allerdings ein Spiel weniger bisher bestritten.

Gothas Head Coach Ivan Pavic. (Archiv) Bildrechte: Karina Hessland-Wissel