Gute Nachrichten aus dem Hause Mitteldeutscher BC, was selten genug ist. Der Basketball-Bundesligist kann wieder auf zwei Routiniers unter dem Korb setzen. Mit Sergio Kerusch, der seine Fußverletzung auskuriert hat, und dem wiedergenesenen Joey Dorsey stehen dem Tabellenschlusslicht zwei wichtige Spieler zur Verfügung. Hoffentlich ein gutes Omen für die Partie gegen Rasta Vechta, die am Mittwoch (19 Uhr) in der Stadthalle Weißenfels über die Bühne geht.