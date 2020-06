Auf der Suche nach einem künftigen Leistungsträger ist Basketball-Bundesligist Syntainics MBC in der polnischen Liga fündig geworden. Wie die "Wölfe" am Donnerstag (11. Juni) bekanntgaben, wird Michael Michalak zukünftig das Jersey der Weißenfelser tragen. Der 1,97 Meter große Guard-Forward führte die nationale Liga in Polen für Legia Warschau in der Saison 2019/20 als Top-Scorer an.