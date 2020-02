Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat die achte Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Der Tabellenletzter unterlag am Freitag bei medi Bayreuth 86:104 (43:55) und verpasste den dritten Saisonsieg deutlich. Knackpunkt war mal wieder die desolate Abwehrarbeit.

Der Mitteldeutsche BC startete stark und lag nach dem ersten Viertel mit 28:22 in Front. Danach verloren die Weißenfelser offensiv wie auch defensiv ihren Faden und gaben ihren Vorsprung mit einem ernüchternden 0:15-Lauf aus der Hand. Zur Halbzeit lag die Mannschaft von Björn Harmsen mit 43:55 zurück. In den letzten beiden Vierteln versuchte der MBC das Unmögliche noch möglich zu machen, doch Bayreuth zog das Tempo weiter an und ließ nichts mehr zu. Kaza Kajami-Keane war mit 23 Punkten bester Scorer der Weißenfelser. Bei Bayreuth glänzte Bryce Alford mit 20 Zählern.