"Ich bin fertig, ich bin alle." Als Science-City-Fan Thomas Belenz nach dem Halbfinal-Sieg und der Jenaer in Gießen mit den Spielern den Aufstieg in die BBL feierte, hatte er Tränen in den Augen. Und vermutlich immer noch einen Puls von knapp unter 200: "So ein Fight, so ein Spiel, Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt." Die Jenaer hatten kurz zuvor mit einem dramatischen 97:95-Sieg in Gießen die Halbfinalserie gegen die 46ers gewonnen und den dritten Aufstieg in die BBL nach 2007 und 2016 perfekt gemacht.