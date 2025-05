Niners-Kapitän Jonas Richter rang nach dem Meisterschafts-Aus nach Worten. "Es tut mir im Herzen weh, so auszuscheiden", sagte der 27-Jährige am späten Dienstagabend (27. Mai 2025) nach der deutlichen 64:92-Niederlage bei den Academics Heidelberg am Mikrofon des Streaminganbieters "Dyn".

"Nach einem Sieg wie letztes Jahr ist es immer schwierig, zu vergleichen. Es war diesmal ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen", zog Richter eine erste Bilanz. Die Chemnitzer beendeten die Saison zwar als starke Vierte der Hauptrunde, allerdings mit 14 Saisonniederlagen allein in der BBL. Erfolgsläufe wie in der Vorsaisaon, als die Niners wettbewerbsübergreifend 17 Spiele in Serie gewannen, blieben allerdings aus. Im BBL-Pokal scheiterten die Chemnitzer bereits im Achtelfinale (ebenfalls an Heidelberg), in der Champions League verpassten die Niners in ihrer Premierensaison die Playoffs.