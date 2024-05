Bereits am Freitag (31. Mai 2024) könnten die Chemnitzer eine Vorentscheidung um den Einzug ins Playoff-Finale legen. Erneut in Berlin, aber in der kleineren Max-Schmeling-Halle, steht das zweite Halbfinal-Spiel der Best-of-5-Serie an. Triumphiert Chemnitz dann erneut, könnten die Niners am Sonntag (2. Juni 2024) in heimischer Halle den Final-Einzug perfekt machen. Und dann würde das Kapitel im Niners-Geschichtsbuch geschrieben.