Rodrigo Pastore (Niners): "Riesiges Kompliment an meine Mannschaft. Die Jungs haben nie aufgegeben, immer weiter gekämpft, an sich geglaubt und sind dann auf großartige Weise zurückgekommen. Ich freue mich so sehr für Dominique Johnson. Er verbrachte den ganzen letzten Sommer hier in Chemnitz, um jeden Tag zu trainieren und hart an sich zu arbeiten. DJ ist einer von den Jungs, die als erstes beim Training sind, als letztes gehen und immer noch ein paar Extra-Würfe nehmen. Heute hat er sich dafür belohnt. Überhaupt zeigte der letzte Angriff, wohin wir uns als Team mittlerweile entwickelt haben. Unglaublich selbstloses Teamplay. Niemand hat darauf gepocht, den letzten Wurf zu bekommen, sondern alle haben versucht, den bestmöglichen freien Wurf herauszuspielen. Das war beeindruckend. Eigentlich dachte ich ja schon am Freitag nach dem Bamberg-Spiel, dass dies der außergewöhnlichste Sieg der NINERS-Geschichte gewesen wäre. Aber das Match heute toppt einfach alles und ich bin unfassbar stolz auf mein Team!"