Beim MBC konnte Head Coach Igor Jovovic krankheitsbedingt nicht dabei sein, für ihn gab Djordje Pantelic sein Debüt als Cheftrainer. "Das war ein typisches Derby. Chemnitz ist in der Tabelle zehn Plätze besser platziert als wir. Heute hat man gesehen, warum. Das Potenzial und die Athletik der Niners sind beeindruckend", sagte MBC-Vereinslegende Pantelic. "Wir haben die schweren Gegner nun hinter uns und gehen positiv gestimmt in die nächsten Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe wie Würzburg und Braunschweig."

Niners-Rekordspieler Jonas Richter gibt die Richtung vor: "Jedes Spiel wird jetzt interessant für uns. Wir schauen Richtung Platz fünf und werden die letzten Partien noch einmal als Vorbereitung auf die Playoffs nehmen." Gelingt der Sprung in die Meisterrunde, wären die Chemnitzer der dritte Ost-Klub, der in den Playoffs steht. Das war bisher nur dem MBC in den Jahren 2000 und 2001 gelungen.

In Weißenfels geht es in diesem Jahr dagegen nur um den Klassenerhalt. Zwar haben die Sachsen-Anhalter noch einen Puffer zu den Abstiegsrängen, sollten sich aber nicht auf Niederlagen der Konkurrenz verlassen. Das weiß auch Shooting Guard Radii Caisin, der mit dem Team am besten jetzt noch alle Spiele gewinnen will: "Noch ist nichts sicher, wir brauchen mindestens noch einen Sieg. Wir werden so lange weiter hart arbeiten, bis wir den Sieg nach Hause holen."