Bei einer MRT-Untersuchung wurde eine Patellaluxation im rechten Knie festgestellt. Zudem wurden die Kapsel, der Knorpel und der Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen. Die Verletzung hatte sich Nadjfeji, Sohn des langjährigen BBL-Topspielers Alexsandar Nadjfeji (Alba Berlin, Bayern München, Bonn, Köln, am vergangenen Wochenende bei seinem Einsatz für Kooperationspartner BSW Sixers zugezogen. Das MBC-Nachwuchstalent, das Anfang der Saison aus Tübingen gekommen war und zuletzt seine ersten Bundesliga-Einsätze zu verzeichnen hatte, muss sich einer Operation unterziehen, daran schließt sich ein längeres Reha-Programm an. Weißenfels kassierte zuletzt sechs Niederlagen in Folge, allerdings gegen namhafte Konkurrenz, und stehen einen Platz vor den Abstiegsrängen.