Die Niners Chemnitz sind auf der Suche nach einem Nachfolger für Wes Clark fündig geworden. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, verstärkt Pointguard John Gillon die Sachsen im Kampf um den Klassenerhalt in der BBL. "Wir freuen uns sehr, einen neuen Pointguard gefunden zu haben und hoffen, dass John uns bald schon auf dem Feld helfen kann", sagte Cheftrainer Rodrigo Pastore.

Der 26-jährige Gillon absolvierte bereits erfolgreich die notwendigen medizinischen Untersuchungen und soll schnell ins Mannschaftstraining einsteigen. Er erhält einen zunächst bis Saisonende gültigen Vertrag. Zuletzt war er in Istanbul aktiv, erfüllte dort mit 4,4 Punkten sowie 2,6 Assists pro Partie nicht ganz die Erwartungen, weshalb er jetzt wieder auf den Markt kam. "Dies könnte sich noch als echter Glücksfall entpuppen. John hat zweifellos großes Potenzial und bringt bereits einige Erfahrung in Europa mit, wodurch er sich hoffentlich schnell bei uns akklimatisieren kann", so Pastore.