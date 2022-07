Das Duo unterschrieb beim französischen Erstligisten JL Bourg Basket, der Klub aus dem Osten Frankreichs vermeldete die Wechsel bereits am Mittwoch (30.06.2022). Der US-Amerikaner Massenat wurde bei Bourg als "letzter Schlüssel der Abwehrreihen" vorgestellt, Kanadier Mike für sein "volles Angriffspotenzial" gelobt.

Mike war in Chemnitz ein Publikumsliebling, der Power Forward spielte seit 2020 bei den Niners. Der 24-Jährige hatte mit 385 Punkten großen Anteil am Erreichen der Playoffs. Der 30-jährige Massenat zählte in der vergangenen BBL-Saison zu den Spielern mit den Top-Assists und überzeugte mit Ruhe im Spielaufbau.