Die Niners Chemnitz haben zum Abschluss der Punkterunde in der Basketball-Bundesliga gegen Meister Alba Berlin eine Überraschung verpasst. Der Neuling, der souverän die Klasse halten konnte, unterlag im Ost-Duell am Sonntag mit 81:91 (46:54). Beste Werfer waren Kapitän Malte Ziegenhagen mit 19 Punkten und Jonas Richter (18). Die Partie war sportlich aber bedeutungslos. Alba stand schon vor der Partie als Tabellenzweiter fest. Die Sachsen hatten den Klassenerhalt schon vorher eingetütet und wurden am Ende vor Weißenfels Vierzehnter.