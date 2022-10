Die Niners konnten nicht an ihre starke Vorstellung von vor einer Woche anknüpfen. Vor allem von der Dreierlinie erwischten die Chemnitzer einen miserablen Tag. Nur 20 Prozent der Würfe von draußen (4/20) fielen in der ersten Halbzeit und die Sachsen liefen schnell einem Rückstand hinterher. Dieser betrug zu Halbzeit zwar nur fünf Zähler (37:42) aber es war deutlich zu erkennen, dass die Niners Probleme mit der aggressiven Defense von Hapoel hatten.

Dennoch blieb das Spiel eng. Chemnitz kam besser aus der Pause und war im dritten Viertel erstmals seit langer Zeit wieder knapp in Führung. Bis in die Crunch Time war es "everybodys game". Beide Teams erhöhten mit Beginn des vierten Viertels noch einmal die Schlagzahl in der Defense ließen keine einfachen Körbe mehr zu. Auf Niners Seite war es vor allem Nelson Weidemann der im letzten Abschnitt das Zepter in die Hand nahm und sechs seiner 14 Punkte erzielte.