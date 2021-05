Die Niners lagen in der sehr engen Partie die meiste Zeit in Führung, nach drei Vierteln betrug der Vorsprung beim 64:55 neun Punkte. Doch richtig absetzen konnten sich die Chemnitzer nicht und in den letzten Minuten wurde es noch einmal richtig eng. Nach einem Dreier von Robert Lowery war Würzburg auf 82:84 ran. Die Niners brachten danach den Ball nicht in den Korb, die Gastgeber konnten acht Sekunden vor Schluss aber nur einen der beiden Freiwürfe verwandeln. Dennoch ergab sich noch eine letzte Chance für Würzburg, doch Lowery vergab.