Bester Werfer auf Seiten der Chemnitzer war Kapitän Jonas Richter mit 18 Punkten und sechs Rebounds. Insgesamt waren sechs Spieler der Niners in Double-Figures, erzielten also mindestens zehn Punkte. Vor allem Coach Rodrigo Pastore war über diese Ausgeglichenheit im Team nach dem Spiel sehr erfreut und lobte das starke Auftreten seiner Mannschaft.

Auch als die Gastgeber nach der Pause einen 7:0-Lauf hinlegten, verloren die Chemnitzer nicht etwa die Nerven, sondern schlugen nach einer kurzen Auszeit mit voller Kraft zurück. Der Sieg war letztlich bereits Mitte des dritten Viertels ungefährdet, da es Ylli vor allem in der Offense an Qualität fehlte. Mit dem dritten Sieg in der Gruppe A stehen die Niners bei 8:7 Punkten und springen vorerst an die Tabellenspitze. Weiter geht es am nächsten Mittwoch (30. November) mit dem Spiel gegen Hapoel Nofar Galil Elion aus Israel.