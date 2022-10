Die Niners Chemnitz sind mit einer Niederlage in die Gruppenphase des "Fiba Europe Cup" gestartet. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor am Donnerstagabend in der Messe Chemnitz das Auftaktspiel gegen den Bundesliga-Kontrahenten Brose Baskets Bamberg mit 85:89 (49:41). Beste Korbwerfer bei den Sachsen waren Arnas Velicka mit 20 und Nelson Weidemann mit 14 Punkten.