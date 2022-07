Im "Patrick Baumann House of Basketball", der Zentrale des Weltverbandes FIBA im schweizerischen Genf, wurde die Auslosung zur Basketball Champions League vorgenommen. Insgesamt wurden 24 Teams auf vier Gruppen aufgeteilt. Dabei bekamen die Chemnitzer den mazedonischen Vertreter TFT Skopje zugelost. In der dreistufigen Qualifikation würde in der zweiten Runde Fribourg Olympic aus der Schweiz warten. Im Kampf um die finale Qualifikation würden die Leicester Riders (Großbritannien), CSO Voluntari (Rumänien) oder Tofas Bursa (Türkei) warten.