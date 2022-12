Basketball | Europe Cup Niners Chemnitz unterliegen Topfavorit Cholet Basket

Zwischenrunde

Die Niners Chemnitz haben zum Auftakt in die Zwischenrunde des FIBA Europe Cups gegen den stärksten Gruppengegner verloren. Das Team von Niners-Headcoach Rodrigo Pastore unterlag dem französischen Topfavoriten Cholet Basket am Dienstag (13.12.2022) mit 73:83. Zur Halbzeit hatten die Sachsen 35:47 zurückgelegen. Letztlich unterliefen den Niners zu viele Fehler, um die Punkte in der heimischen Messe behalten zu können.