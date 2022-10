Die Chemnitzer erklärten: "Nachdem mehrere Spieler und Trainer über Erkältungssymptome klagten und am Samstag einige Corona-Antigen-Schnelltests positiv waren, beraumte man für das gesamte Team PCR--Tests an. Diese brachten bei allen Personen positive Laborbefunde, woraufhin sich die Betroffenen in häusliche Isolation begeben mussten und für das Spiel am Dienstag keine Spieler zur Verfügung stehen." Am nächsten Sonntag (09.20.22) sollen die Niners bei Bayern München antreten.