Bester Werfer für die Niners war Kevin Yebo mit 17 Punkten und vier Rebounds. Jonas Richter legte 13 Punkte auf, Aher Uguak steuerte zwölf Zähler bei. Viel ging in diesem Spiel über die Big Men im Team der Niners, da vor allem der Dreier nicht wirklich fallen wollte. Nur 28% der Würfe von draußen waren erfolgreich.

Daher hatte das Team von Rodrigo Pastore ganz schön zu kämpfen und konnte sich über das gesamte Spiel hinweg nie wirklich absetzen. Die Gastgeber aus Rumänien blieben immer in Sichtweite und setzten alles daran, im letzten Spiel endlich ihren ersten Sieg in der Zwischenrunde zu feiern.

Am Ende kam es, wie es kommen musste. Obwohl die Niners über gesamte Partie hinweg geführt hatten, drehte Craiova in den letzten Minuten noch einmal richtig auf und schnappte sich eine Minute vor Ende die Führung. Für Chemnitz war es Kevin Yebo, der kurz vor der Sirene mit zwei Freiwürfe wieder auf Unentschieden stellte und die Niners damit in die Overtime rettete.